Игрок "Реала" пытался исполнить финт Неймара, но бессмысленно оконфузился: видео

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился курьезным моментом в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи".

Молодой бразилец получил мяч возле углового флажка и попытался обыграть двух соперников на фланге финтом радуга, но ошибся и потерял мяч.

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Впрочем, Винисиус исправился на 75-й минуте. Он на невероятной скорости, ворвавшись в штрафную, обыграл двух игроков и со второй попытки отправил мяч в сетку.

"Реал" выиграл со счетом 6:1. Первая игра также была за мадридцами – 4:0. Для Винисиуса этот гол стал вторым за главную команду "Реала".

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