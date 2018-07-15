Игрок "Сантоса" отказался переходить в "Динамо"

Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно отказывается переходить в киевское "Динамо".

Витор Буэно входил в соглашение "Сантоса" по аренде парагвайского полузащитника "Динамо" Дерлиса Гонсалеса. Однако сделка оказалась под угрозой, поскольку бразилец не хочет переходить в украинский клуб, сообщает Diario do Peixe.

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Буэно не прочь играть в Европе, однако хотел бы перейти в более серьезный чемпионат.

За "Сантос" Витор играет с 2015 года, однако последние два сезона больше борется с травмами. В нынешнем сезоне на его счету всего пять матчей.

Напомним, этим летом "Динамо" уже подписало двух бразильских футболистов – полузащитника Че Че с "Палмейрас" и защитника Сидиклея с "Атлетико Паранаэнсе".