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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Игрок "Сантоса" отказался переходить в "Динамо"

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Витор Буэно отказался переходить в "Динамо"
Витор Буэно отказался переходить в "Динамо"

Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно отказывается переходить в киевское "Динамо".

Витор Буэно входил в соглашение "Сантоса" по аренде парагвайского полузащитника "Динамо" Дерлиса Гонсалеса. Однако сделка оказалась под угрозой, поскольку бразилец не хочет переходить в украинский клуб, сообщает Diario do Peixe.

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Буэно не прочь играть в Европе, однако хотел бы перейти в более серьезный чемпионат.

За "Сантос" Витор играет с 2015 года, однако последние два сезона больше борется с травмами. В нынешнем сезоне на его счету всего пять матчей.

Напомним, этим летом "Динамо" уже подписало двух бразильских футболистов – полузащитника Че Че с "Палмейрас" и защитника Сидиклея с "Атлетико Паранаэнсе".

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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