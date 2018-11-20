Игрок сборной Бельгии сломал нос партнеру и предложил 10 тысяч евро

Бельгиец Янник Феррейра-Карраско рассказал, что предлагал партнеру по команде 10 тысяч евро за сломанный нос.

Полузащитник "Далянь Ифань" Янник Феррейра-Карраско рассказал, что сломал нос партнеру Цзинь Пенсяну на тренировке, пишет Goal.com.

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"Инцидент произошел на тренировке. Столкновение привело к небольшой травме Цзинь Пенсяна, он сломал нос. Он отличный парень и хороший игрок. На тренировках неудачные моменты не редкость. Я приношу ему искренние извинения. Надеюсь, что Цзинь восстановится как можно быстрее и продолжит работать со мной в следующем сезоне", – рассказал бельгиец.

"Да, были некоторые слухи относительно этого. Сначала я предлагал ему 10 тысяч евро как компенсацию на лечение, но мои агенты не сумели доделать работу до конца. Он не получил денег. Пенсян никогда не просил у меня большей компенсации", – добавил Карраско.