Игрок сборной России попал в ДТП и разбил машину за 9 миллионов рублей

Футболист сборной России и "Краснодара" Федор Смолов попал в ДТП в ночь на 1 августа.

Смолов был за рулем автомобиля BMW M5 First Edition. Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.

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В Краснодаре Федор Смолов разбил машину за 9 млн рублей



https://t.co/3TLlaXBH8G pic.twitter.com/l5TlH2yNn6 — Кубанские Новости (@kubnewsru) 1 августа 2018 г.

По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал. О причинах ДТП пока не сообщается. Машина получила сильные повреждения кузова.

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