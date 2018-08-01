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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Игрок сборной России попал в ДТП и разбил машину за 9 миллионов рублей

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Федор Смолов попал в ДТП
Федор Смолов попал в ДТП

Футболист сборной России и "Краснодара" Федор Смолов попал в ДТП в ночь на 1 августа.

Смолов был за рулем автомобиля BMW M5 First Edition. Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.

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По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал. О причинах ДТП пока не сообщается. Машина получила сильные повреждения кузова.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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