Игрок сборной России попал в ДТП и разбил машину за 9 миллионов рублей
Футболист сборной России и "Краснодара" Федор Смолов попал в ДТП в ночь на 1 августа.
Смолов был за рулем автомобиля BMW M5 First Edition. Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.
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По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал. О причинах ДТП пока не сообщается. Машина получила сильные повреждения кузова.
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Источник: 24 Канал
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