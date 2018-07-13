Игрок сборной России после трансфера Роналду захотел играть в "Ювентусе"

Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин хочет перейти к Роналду в "Ювентус".

Как уверяют итальянские источники, хавбек принял такое решение после того, как игроком "Старой синьоры" стал португалец Криштиану Роналду.

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Представители 22-летнего россиянина якобы уже отправили официальное письмо в "Ювентус", в котором говорится, что Головин при выборе между туринским клубом и другими зарубежными вариантами предпочтет именно "Ювентус".



Отметим, переговоры Ювентуса и ЦСКА относительно Головина были заморожены из-за высокой цены футболиста. "Армейцы" хотят получить за своего лидера 35 млн евро.

Напомним, Головиным активно интересовался лондонский Челси, который хотел приобрести игрока после вылета сборной России с ЧМ-2018.