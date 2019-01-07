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      Игрок сборной России скоропостижно скончался в возрасте 37 лет

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      Умер Сергей Соловьев
      Умер Сергей Соловьев / pixabay.com

      Бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет.

      По словам президента Федерации бейсбола России Дмитрия Киселева Сергей почувствовал себя плохо во время работы в своей организации.

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      Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на собрании. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось,
      – рассказал Киселев.

      Также Глава федерации отметил, что в последнее время бейсбол для Соловьева был как хобби.

      Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского бейсбола Сергей знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили,
      отметил он.

      Стоит отметить, что спортсмен умер в конце прошлого года, его похороны состоялись 29 декабря на Перепечинском кладбище.

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      Теги: Спорт Новости России
      Источник: 24 Канал
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