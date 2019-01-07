Игрок сборной России скоропостижно скончался в возрасте 37 лет

Бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет.

По словам президента Федерации бейсбола России Дмитрия Киселева Сергей почувствовал себя плохо во время работы в своей организации.

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Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на собрании. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось,

– рассказал Киселев.

Также Глава федерации отметил, что в последнее время бейсбол для Соловьева был как хобби.

Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского бейсбола Сергей – знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили,

– отметил он.

Стоит отметить, что спортсмен умер в конце прошлого года, его похороны состоялись 29 декабря на Перепечинском кладбище.

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