19:21
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Игрок сборной Словакии попал в больницу после нападения, он не сыграет против Украины

      27 Читати новину українською
      Любомир Шатка
      Любомир Шатка / Šport - Aktuality.sk

      Ведущий защитник сборной Словакии Любомир Шатка не сыграет против сборных Украины и Чехии в Лиге наций. На игрока было совершено нападение, после которого он попал в больницу.

      Инцидент произошел в Братиславе. В воскресенье, 4 ноября, неизвестный мужчина нанес футболисту несколько мощных ударов по голове. В результате нападения у Шатки была сломана челюсть, выбиты несколько зубов. Также у него была рваная рана на голове, а врачи диагностировали сотрясение мозга, сообщили в клубе.

      Читайте также: В сборную Украины будет вызван ряд новых футболистов – Андрей Шевченко

      Из-за травм футболист не сможет сыграть до конца сезона. Поэтому он пропустит матчи сборной Словакии против Украины дома 16 ноября, и игру против Чехии на выезде 19 ноября.

      Полиции удалось поймать злоумышленника. Продолжается расследование.

      Игрока уже выписали из больницы. Он проходит лечение дома.

      Теги: Криминальные новости Спорт Словакия Лига наций Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      сегодня , 19:00 Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      Блог Медіа
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      сегодня , 19:00 Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      Євгенія Мазур
      Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      сегодня , 18:03 Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      сегодня , 17:00 Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      Блог Медіа
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Баскетбол: Джереми Лин станет игроком "Хьюстона"
       6 июля 2012 , 11:47
      Столица Украины четвертый раз приняла масштабный марафон
       28 апреля 2013 , 18:03
      Шовковский поднялся на третье место в списке гвардейцев чемпионата Украины
       14 сентября 2014 , 10:19
      Андрей Шевченко займет должность в ФФУ
       17 апреля 2015 , 15:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук