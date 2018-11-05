Игрок сборной Словакии попал в больницу после нападения, он не сыграет против Украины

Ведущий защитник сборной Словакии Любомир Шатка не сыграет против сборных Украины и Чехии в Лиге наций. На игрока было совершено нападение, после которого он попал в больницу.

Инцидент произошел в Братиславе. В воскресенье, 4 ноября, неизвестный мужчина нанес футболисту несколько мощных ударов по голове. В результате нападения у Шатки была сломана челюсть, выбиты несколько зубов. Также у него была рваная рана на голове, а врачи диагностировали сотрясение мозга, сообщили в клубе.

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Из-за травм футболист не сможет сыграть до конца сезона. Поэтому он пропустит матчи сборной Словакии против Украины дома 16 ноября, и игру против Чехии на выезде 19 ноября.

Полиции удалось поймать злоумышленника. Продолжается расследование.

Игрока уже выписали из больницы. Он проходит лечение дома.