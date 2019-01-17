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      Игрок сборной Украины дебютировал за новый клуб победой в матче против "Реала": видео

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      Василий Кравец в матче против "Реала"
      Василий Кравец в матче против "Реала"

      Защитник сборной Украины Василий Кравец дебютировал за свой новый клуб – испанский "Леганес". Первый матч защитника после перехода пришелся на игру против мадридского "Реала". Это был матч-ответ 1/8 финала Кубка Испании.

      "Леганес" победил в этом матче 1:0, однако в следующий раунд прошел именно "Реал" благодаря домашней победе 3:0.

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      Василий Кравец провел на поле 75 минут. Он был заменен из-за травмы. За это время защитник (играл на позиции левого латераля) отдал 30 передач (73% точных). Выиграл одну из двух верховых дуэлей. Совершил два навеса в штрафную "Реала". Вступил в 13 единоборств (38% выигранных). Три раза шел в обводку, но неудачно. Сделал два успешных отбора из четырех.

      Стоит отметить, что другой игрок сборной Украины, который выступает за "Леганес" – вратарь Андрей Лунин – даже не попал в заявку на этот матч. Причина в том, что контракт футболиста принадлежат именно мадридскому "Реалу", а за "Леганес" он выступает на правах аренды.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 Канал
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