Игрок сборной Украины назвал Кашшаи хорошим арбитром

Футболист сборной Украины Иван Петряк оценил действия венгерского арбитра Виктора Кашшаи в матче 4-го тура Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером".

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"Лично мне смешно было. Я над Андрюхой (Пятов, – ред.) смеялся. Андрюха на поле смеялся, а я у телевизора смеялся. Так случилось. Думаю, что Кашшаи не хотел этого сделать. Все мы люди, все ошибаемся. Где-то эмоции. А так – не боимся. Думаю, что он хороший квалифицированный арбитр. Одна из немногих его ошибок, но уже вторая против нашей команды. Но ничего страшного", – сказал Петряк.

Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" 6:0. Второй гол в матче был забит с пенальти, которое назначили в эпизоде, где не было нарушения правил.



Добавим, что Рахим Стерлинг, который заработал скандальное пенальти в ворота "Шахтера", признал после окончания игры, что нарушения правил не было.