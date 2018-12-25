Игрок сборной Украины не исключает, что будет играть в России

Украинский защитник Евгений Хачериди, который выступает за ПАОК, опроверг слухи о своем трансфере в один из украинских клубов и не исключил, что переедет в Россию.

Защитник ПАОКа заявил, что не перейдет в киевское "Динамо" или "Шахтер", поэтому открыт для других предложений.

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"Я готов покинуть ПАОК, если будет предложение от амбициозного клуба по хорошему чемпионату. Все слухи о "Динамо" и "Шахтере" – неправда. "Шахтер" сразу нельзя исключать, и в "Динамо" я не хочу возвращаться после истории, которая там произошла. В чемпионат Украины, скорее всего, я не вернусь", – сказал Евгений.

Также Хачериди прокомментировал, поедет ли выступать в России.

"Так в Россию, думаю, тоже (нет, – Ред.). Хотя политика политикой, а футболисту надо же играть", – сказал Хачериди в эфире FootballHub.

Ранее стало известно, что 31-летний украинец может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника вроде бы заинтересован донецкий "Шахтер".

Напомним, что игроком ПАОКа Хачериди стал в конце мая. За это время он сыграл 11 матчей, из них 3 в чемпионате Греции. Контракт украинца с греческим клубом истекает летом 2021 года.