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      Игрок сборной Украины не исключает, что будет играть в России

      27 Читати новину українською
      Евгений Хачериди
      Евгений Хачериди / UA.NEWS

      Украинский защитник Евгений Хачериди, который выступает за ПАОК, опроверг слухи о своем трансфере в один из украинских клубов и не исключил, что переедет в Россию.

      Защитник ПАОКа заявил, что не перейдет в киевское "Динамо" или "Шахтер", поэтому открыт для других предложений.

      Читайте также: Хачериди стал на шаг ближе к переходу в новый клуб

      "Я готов покинуть ПАОК, если будет предложение от амбициозного клуба по хорошему чемпионату. Все слухи о "Динамо" и "Шахтере" – неправда. "Шахтер" сразу нельзя исключать, и в "Динамо" я не хочу возвращаться после истории, которая там произошла. В чемпионат Украины, скорее всего, я не вернусь", – сказал Евгений.

      Также Хачериди прокомментировал, поедет ли выступать в России.

      "Так в Россию, думаю, тоже (нет, – Ред.). Хотя политика политикой, а футболисту надо же играть", – сказал Хачериди в эфире FootballHub.

      Ранее стало известно, что 31-летний украинец может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника вроде бы заинтересован донецкий "Шахтер".

      Напомним, что игроком ПАОКа Хачериди стал в конце мая. За это время он сыграл 11 матчей, из них 3 в чемпионате Греции. Контракт украинца с греческим клубом истекает летом 2021 года.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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