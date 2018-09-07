Игрок сборной Украины показал последствия травмы полученной на тренировке: жуткое фото
Полузащитник "Динамо" U-21 Богдан Белошевский травмировался в расположении юношеской сборной Украины.
Белошевский в своем Instagram продемонстрировал ужасные последствия травмы, которую он получил на тренировке в лареге национальной команды U-21.
Читайте также: Коноплянка и Зинченко провели забавный ритуал, который помог им забить голы в Лиге наций: видео
Напомним, что 7 сентября подопечные Александра Головко начнут борьбу за выход на Евро-2019 поединком против Латвии, а уже через три дня сыграют с командой Андорры.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки25 августа 2013 , 13:00
Украинский тренер "Вердера" впервые проиграл в Бундеслиге. ВИДЕО23 ноября 2014 , 19:12
Отбор Евро-2016. Смена лидера в группе сборной Украины, отрыв Австрии от России и Швеции5 сентября 2015 , 23:50