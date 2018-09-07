Игрок сборной Украины показал последствия травмы полученной на тренировке: жуткое фото

Полузащитник "Динамо" U-21 Богдан Белошевский травмировался в расположении юношеской сборной Украины.

Белошевский в своем Instagram продемонстрировал ужасные последствия травмы, которую он получил на тренировке в лареге национальной команды U-21.

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Напомним, что 7 сентября подопечные Александра Головко начнут борьбу за выход на Евро-2019 поединком против Латвии, а уже через три дня сыграют с командой Андорры.

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