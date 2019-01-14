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      Игрок сборной Украины попал в число лучших в чемпионате Испании: видео

      8 Читати новину українською
      Вячеслав Кравцов
      Вячеслав Кравцов

      Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов помог своей команде "Фуэнлабрада" победить "Обрадойро" в матче 16 тура чемпионата Испании – 84:83.

      За почти 32 минуты на паркете украинец набрал 14 очков (3/5 двухочковых, 8/8 штрафных), сделал 4 подбора (1 в нападении), 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота при 2 фолах и 2 потерях. Рейтинг эффективности украинца составил 24 балла – это лучший показатель в команде.

      Читайте также: Момент с участием украинца Михайлюка попал в топ-10 игрового дня НБА: видео

      По итогам тура моменты с участием Кравцова вошли в подборку лучших.

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      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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