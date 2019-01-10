Игрок сборной Украины согласился перейти в "Рому"
Полузащитник бельгийского "Генка" украинец Руслан Малиновский вскоре может сменить клубную прописку. Футболист может перейти в римскую "Рому".
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, Руслан договорился с "Ромой" о трансфере.
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У "волков" есть "да" 25-летнего украинца, а также после контактов с его агентами были уточнены финансовые условия соглашения. Переход планируют осуществить в летнее трансферное окно.
Как сообщалось ранее, трансфер Малиновского в "Рому" может обойтись римлянам в 12 миллионов евро плюс бонусы.
Источник: 24 Канал
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