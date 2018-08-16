Игрок сборной Украины забил гол в матче Лиги Европы
Игрок сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым мячом за "Гент" в поединке 3-го квалификационного раунда против польской "Ягеллонии".
Украинский футболист вышел только на 67-й минуте матча, а уже на 84-й минуте забил победный гол.
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Это третий мяч воспитанника "Динамо" в текущем сезоне. Ранее он забивал в чемпионате Бельгии в ворота "Стандард" (2:3) и "Васланд-Беверена" (4:1).
В раунде плей-офф Лиги Европы "Гент" сыграет с "Бордо", который выиграл второй матч у "Мариуполя" (2:1) и прошел дальше.
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Источник: 24 Канал
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