Игрок сборной Украины Зинченко отпуск проводит в России фото

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко отпуск, после пляжей Турции, решил провести в России.

В Instagram игрок выложил фото с рыбалки. Геотеги на фотографии свидетельствует, что рыбачил Зинченко в Мезмае, что в Краснодарском крае России.

Читайте также: Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"

Стоит отметить, что уроженец Радомышля в 2015-2016 годах выступал в России за клуб "Уфа".