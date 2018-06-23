Игрок сборной Украины Зинченко отпуск проводит в России фото
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко отпуск, после пляжей Турции, решил провести в России.
В Instagram игрок выложил фото с рыбалки. Геотеги на фотографии свидетельствует, что рыбачил Зинченко в Мезмае, что в Краснодарском крае России.
Читайте также: Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"
Стоит отметить, что уроженец Радомышля в 2015-2016 годах выступал в России за клуб "Уфа".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии