Игрок "Шахтера" Фред перешел в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник донецкого "Шахтер" Фред продолжит свою карьеру в Англии. Его контракт выкупил "Манчестер Юнайтед".
Информацию о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса, более известного как Фреда, официально подтвердил донецкий "Шахтер".
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Детали соглашения пока не обнародуются. По предварительной информации, трансфер игрока оценивали в 50-60 миллионов евро, а зарплату футболиста в новом клубе – около 5 миллионов евро в год.
Источник: 24 Канал
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