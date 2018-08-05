Игрок "Шахтера" и сборной Украины неожиданно побрился налысо

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко решился на кардинальную смену имиджа.

22-летний футболист решил избавиться от волос на голове и обновил свою прическу "под ноль".

Читайте также: Скандальный эпизод, за который Фонсека обругал Хацкевича после матча "Динамо" – "Шахтер": видео

В текущем сезоне Виктор Коваленко принял участие в трех официальных матчах "Шахтера", в которых отметился одной голевой передачей.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24