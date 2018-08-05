Игрок "Шахтера" и сборной Украины неожиданно побрился налысо
Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко решился на кардинальную смену имиджа.
22-летний футболист решил избавиться от волос на голове и обновил свою прическу "под ноль".
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В текущем сезоне Виктор Коваленко принял участие в трех официальных матчах "Шахтера", в которых отметился одной голевой передачей.
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Источник: 24 Канал
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