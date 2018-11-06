Игрок "Шахтера" стал лучшим футболистом октября в УПЛ

По результатам голосования, организованном на официальном сайте УПЛ, лучшим игроком октября признан Исмаили. В прошлом месяце футболист "Шахтера" полностью отыграл в чемпионате три матча, в которых отдал одну результативную передачу.

Всего проголосовало более 6 тысяч болельщиков. Бразилец получил 52% голосов. Читайте также: 21-летний футболист "Карпат" признан лучшим игроком сентября в УПЛ На втором месте – молодой полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который набрал 33%. Третье место занял нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач с 10% голосов. Алан Патрик, Дмитрий Шастал, Денис Безбородко, Андрей Борячук и Сергей Гринь набрали менее 5% голосов. Напомним, что в прошлом месяце нападающий "Карпат" Марьян Швед стал победителем в номинации "Лучший игрок сентября". Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24