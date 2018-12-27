Игрок "Шахтёра" прокомментировал возможность перехода в "Динамо"
Перспективный игрок "Шахтёра" Михаил Мудрик рассказал, что не планирует покидать донецкий клуб в ближайшем будущем.
Футболист заявил, что пока не думает о том, чтобы на правах аренды перейти в другой клуб, чтобы иметь больше игровой практики.
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"Я не строю планы так далеко, всегда хочу быть лучшим и меня интересует только то, где я смогу развиваться. Я думаю, что всегда лучше играть чем сидеть", – заявил Мудрик в интервью "Телеграф".
Также футболист прокомментировал возможность перехода в "Динамо". Он заявил, что сейчас счастлив в "Шахтёре".
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Источник: 24 Канал
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