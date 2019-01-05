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      Игрока "Олимпика" признали виновным в аварии с участием четырех автомобилей

      13 Читати новину українською
      Максим Дегтярев
      Максим Дегтярев

      Игрок донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего произошла авария с участием четырех автомобилей.

      Напомним, 22 сентября Porsche Cayenne игрока столкнулся с автомобилем Audi, после чего последний улетел в еще два припаркованных автомобиля. Это все произошло на подземной парковке ТРЦ "Ашан" в Киеве (ул. Здолбуновская, 17). При этом сообщалось, что игрок по прибытии полиции покинул место происшествия, ведь спешил на игру "Олимпика" против "Арсенал-Киев". В этой игре Дегтярев не только сыграл, но и забил третий гол своей команды, а "Олимпик" победил 1:3.

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      В клубе тогда убеждали, что игрок не виноват в аварии. Об этом заявлял и сам Дегтярев.

      "Когда я заехал на парковку, остановился перед перекрестком, чтобы посмотреть, нет ли машины. В тот момент никакой машины не было, я начал движение дальше через перекресток. И когда я его практически прошел, в мою машину на большой скорости сбоку врезался автомобиль Audi A4. Моя машина весит две тонны, но ее все равно от такого удара отбросило в столб. В то же время Audi, не имея даже тормозного пути, начала сносить все, что было на ее пути. В результате, пострадали еще два автомобиля. Водитель Audi явно понимал свою вину в этом ДТП, вышел из автомобиля и схватился за голову. Мы вызвали полицию и ждали их приезда", – рассказывал сам футболист.

      Однако Дарницкий районный суд города Киева постановил, что именно Максим Дегтярев является виновником аварии. Следовательно наложил на игрока административное взыскание в виде штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 340 гривен в пользу государства. А также взыскать с него судебный сбор в размере 352 гривны и 40 копеек в пользу государства.

      Теги: Спорт Аварии и ДТП ФК Олимпик Футбол
      Источник: 24 Канал
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