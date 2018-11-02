Игрока ПСЖ задержали пьяным за рулем и отправили в вытрезвитель

В ночь со вторника на среду (30-31 октября) в Париже в 13 округе полиция задержала игрока ПСЖ Марко Верратти. Уровень алкоголя в его крови почти в 2,5 раза превышал допустимую норму. Поэтому игрока задержали и отправили в вытрезвитель.

Содержание алкоголя в крови итальянца составило 0,49 промилле, в то время как допустимая норма во Франции – 0,2 промилле, сообщает l'equipe со ссылкой на данные полиции. Стоит отметить, что в Украине тоже допустимая норма алкоголя в крови для водители 0,2 промилле.

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Полиция сразу же задержала Верратти. Он был доставлен в вытрезвитель, прежде чем его отпустили.

Теперь игрока ожидает суд. Его могут лишить водительского удостоверения. Кроме того, Верратти ожидает и штраф от ПСЖ, за который выступает футболист.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда футболистов ловят пьяными за рулем. Наиболее громкий случай произошел с чемпионом мира в составе сборной Франции и вратарем английского "Тоттенхэма" Уго Льорис. Его задержали в пьяным Лондоне. Впоследствии судья назначил игроку штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, а также лишил водительских прав на 20 месяцев. Такое решение судья объяснил серьезностью нарушения действующего чемпиона мира, а также размером его дохода. Но только этим штрафом Льорис не отделался. В клубе тоже решили оштрафовать вратаря на 280 тысяч фунтов стерлингов. Это двухнедельная зарплата Льориса в клубе.