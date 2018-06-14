Игрока "Шахтера" Будковского передали в аренду французскому клубу
Филипп Будковский переезжает во французскую лигу. Игрок и в дальнейшем принадлежит "Шахтеру", но в "Сошо" будет играть на правах аренды.
В "Шахтере" и в дальнейшем не рассчитывают на нападающего форварда сборной Украины, который на протяжении пяти последних сезонов не провел в составе "горняков" ни одного матча.
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Будковский выступал в рамках аренды в "Севастополе", "Зоре", "Анжи" и "Кортрейке". Теперь футболист перебрался во второй по рангу французский дивизион.
Как и в предыдущих командах, форвард будет выступать в клубе на правах аренды.
Источник: 24 канал
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