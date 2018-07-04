Игрокам сборной Колумбии приходили смертельные угрозы после матча с Англией

Колумбийские болельщики угрожают футболистам своей сборной из-за незабитых пенальти в матче против сборной Англии.

Об этом информирует The Sun.

Карлос Бакка и Матеус Урибе получили угрозы смерти от пользователей соцсетей за нереализованные одиннадцатиметровые в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 Колумбия – Англия, в котором колумбийцы уступили в серии пенальти.

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Разъяренные колумбийские фанаты пишут игрокам в соцсетях, что они уже "покойники" и им не стоит возвращаться домой.

Напомним, удар Карлоса Бакки парировал Пикфорд, а выстрел Урибе попал в перекладину.

Отметим, что 3 июля была 24-годовщина со дня смерти бывшего футболиста сборной Колумбии Андреаса Эскобара, который был застрелен после возвращения сборной с ЧМ-1994, где его автогол в собственные ворота помешал колумбийцам преодолеть групповой этап.