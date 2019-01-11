Игроки Adidas выступят на Australian Open-2019 в форме из переработанного мусора
В 2019 году теннисисты, которых спонсирует компания Adidas, выступят на Australian Open в форме из переработанного мусора.
Компания изготовила коллекцию совместно с организацией по защите океана Parley, и одежда полностью выполнена из выловленного в океане пластика, информирует официальный Instagram компании.
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Стоит отметить, что в Adidas играют Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Гарбинэ Мугуруса, Александр Зверев, Доминик Тим и многие другие.
Источник: 24 Канал
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