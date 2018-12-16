Игроки "Динамо" отправились на отдых в экзотические страны
Два футболиста киевского "Динамо" уже успели отправиться в отпуск после завершения группового этапа Лиги Европы и 18 туров чемпионата Украины.
Вице-капитан "бело-синих" в своем Instagram похвастался, что отдыхает в Дубае (ОАЭ).
Читайте также: Залили горе: как футболисты "Динамо" пьянствовали после проигрышного матча с "Яблонцем"
Также в теплые края отправился Александр Андриевский. Для отдыха полузащитник выбрал Мальдивы.
Напомним, что "Динамо" по итогам 6 матчей в Лиге Европы набрало 11 баллов и расположилось на первой строчке в турнирной таблице квартета.
Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
"Динамо" победило. Итоги 10 тура УПЛ23 сентября 2013 , 14:19
Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов27 мая 2014 , 09:50