Игроки "Динамо" отправились на отдых в экзотические страны

Два футболиста киевского "Динамо" уже успели отправиться в отпуск после завершения группового этапа Лиги Европы и 18 туров чемпионата Украины.

Вице-капитан "бело-синих" в своем Instagram похвастался, что отдыхает в Дубае (ОАЭ).

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Также в теплые края отправился Александр Андриевский. Для отдыха полузащитник выбрал Мальдивы.

Напомним, что "Динамо" по итогам 6 матчей в Лиге Европы набрало 11 баллов и расположилось на первой строчке в турнирной таблице квартета.

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