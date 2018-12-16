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      Игроки "Динамо" отправились на отдых в экзотические страны

      98 Читати новину українською
      Виктор Цыганков
      Виктор Цыганков / 1927.kiev.ua

      Два футболиста киевского "Динамо" уже успели отправиться в отпуск после завершения группового этапа Лиги Европы и 18 туров чемпионата Украины.

      Вице-капитан "бело-синих" в своем Instagram похвастался, что отдыхает в Дубае (ОАЭ).

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      Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

       

       

      Также в теплые края отправился Александр Андриевский. Для отдыха полузащитник выбрал Мальдивы.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Александр (@andriievskyi)

       

       

      Напомним, что "Динамо" по итогам 6 матчей в Лиге Европы набрало 11 баллов и расположилось на первой строчке в турнирной таблице квартета.

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      Теги: Динамо Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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