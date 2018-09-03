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Игроки "Динамо" после позорного поражения от "Карпат" извинились перед ультрас клуба: видео

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Откровенный разговор игроков и фанатов "Динамо"
Откровенный разговор игроков и фанатов "Динамо" / ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" после финального свистка матча с "Карпатами" имели откровенный разговор с фанатами команды, а затем попытались объяснить событие прессе.

Активные фанаты киевского "Динамо" долго не покидали НСК "Олимпийский" после ужасного поражения их любимцев от "Карпат" в домашнем матче чемпионата Украины.

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Отметим, что к фанатам подошли Денис Бойко, Николай Шапаренко, Назарий Русин, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич и Томаш Кендзёра.

Очевидцы отмечали, что разговор стартовал на повышенных тонах и не очень подходил для записи. Успокоить фанатов взялся герой киевского матча с Аяксом. Бойко признался, что прекрасно всех понимает и ему на душе, может, даже еще хуже, чем болельщикам. Игроки извинились за свою игру.

Уже после матча о проблемах в команде рассказал Никита Бурда.

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"Нужно, чтобы прошло определенное время, потому что сейчас все на эмоциях. В раздевалке очень плохая обстановка, все нервничают, но прежде всего, всем очень стыдно. Хочется проснуться завтра, и чтобы все это оказалось страшным сном. Конечно, если бы забили на первых минутах, игра сложилась бы по-другому. Но мы сами себе создали проблемы, пропустили мяч. Не знаю, почему так", – цитирует слова Бурды официальный сайт "Динамо".

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Теги: Футбол Спорт Ультрас УПЛ ФК Карпаты Динамо
Источник: 24 Канал
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