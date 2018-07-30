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Игроки "Динамо" проведут встречу с болельщиками

15 Читати новину українською
Игроки "Динамо" встретятся с болельщиками
Игроки "Динамо" встретятся с болельщиками / ФК "Динамо"

Три игрока "Динамо" – Денис Бойко, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков – встретятся с болельщиками команды накануне матча против донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины.

Встреча состоится в среду, 1 августа в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3). Начало встречи в 19:00. Вход на стадион будет открыт с 18:30.

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"Приглашаем наших болельщиков пообщаться с футболистами, задать им любые вопросы относительно ближайшего суперматча и сезона в целом. В рамках мероприятия самые активные участники встречи получат подарки от клуба. Абсолютно все желающие смогут взять автографы и сделать фото с игроками", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Кроме того, в конференц-зале во время встречи будет установлен недавно приобретенный "Динамо" трофей – Суперкубок Украины, с которым также смогут сфотографироваться все желающие.

Напомним, что игра 3-го тура Чемпионата УПЛ "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа, в 19:00 на НСК "Олимпийский".

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Теги: Новости Киева УПЛ Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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