Игроки Хорватской сборной после победы над Россией записали обращение к украинцам

Защитник футбольной сборной Хорватии и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем, который тоже был игроком украинской команды, записали видеообращение после победы над сборной России на Чемпионате мира.

Сборные Хорватии и России на Чемпионате мира не смогли определить победителя матча в основное время. Не хватило им и экстра-тайма. Поэтому пришлось пробивать послематчевые пенальти, в которых победили хорваты.

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"Слава Украине, давай, давай!" – говорит Вида на видео, а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

Видео обращение Виды и Вукоевича

На вопрос российских журналистов, имелось ли в ролике в виду, что победа была для Украины, Вида заявил: "Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо Киев", ничего другого я в виду не имел", – передает слова футболиста Sports.ru.