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      Игроки "Ливерпуля" Салах и Мане станцевали во время награждения лучшего игрока Африки: видео

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      Игроки "Ливерпуля" Салах и Мане станцевали во время награждения лучшего игрока Африки: видео

      Во вторник, 8 января, состоялось награждение лучших футболистов Африки по итогам 2018 года. Закончилось награждение танцами двух игроков "Ливерпуля".

      Награду лучшему игроку Африки второй год подряд получает игрок "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, он же попал и в символическую сборную африканского континента, вместе со своим партнером по "Ливерпулю" Садьо Мане.

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      Они двое и станцевали вместе с ведущими и ансамблем во время награждения в Дакаре.

      Видео танцев Салаха и Мане во время награждения

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      Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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