Игроки "Ливерпуля" Салах и Мане станцевали во время награждения лучшего игрока Африки: видео

Во вторник, 8 января, состоялось награждение лучших футболистов Африки по итогам 2018 года. Закончилось награждение танцами двух игроков "Ливерпуля".

Награду лучшему игроку Африки второй год подряд получает игрок "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, он же попал и в символическую сборную африканского континента, вместе со своим партнером по "Ливерпулю" Садьо Мане.

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Они двое и станцевали вместе с ведущими и ансамблем во время награждения в Дакаре.

Видео танцев Салаха и Мане во время награждения

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