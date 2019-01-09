Игроки "Ливерпуля" Салах и Мане станцевали во время награждения лучшего игрока Африки: видео
Во вторник, 8 января, состоялось награждение лучших футболистов Африки по итогам 2018 года. Закончилось награждение танцами двух игроков "Ливерпуля".
Награду лучшему игроку Африки второй год подряд получает игрок "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, он же попал и в символическую сборную африканского континента, вместе со своим партнером по "Ливерпулю" Садьо Мане.
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Они двое и станцевали вместе с ведущими и ансамблем во время награждения в Дакаре.
Видео танцев Салаха и Мане во время награждения
Источник: 24 Канал
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