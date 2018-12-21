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      Игроки "Манчестер Юнайтед" спорили на деньги, что Моуринью уволят

      66 Читати новину українською
      Игроки "Манчестер Юнайтед" спорили на увольнение Жозе Моуринью
      Игроки "Манчестер Юнайтед" спорили на увольнение Жозе Моуринью

      Игроки "Манчестер Юнайтед" делали большие денежные ставки на увольнение Жозе Моуринью.

      Так, Алексис Санчес разбогател на 20 тысяч фунтов после увольнения Жозе Моуринью. Чилийский нападающий выиграл спор у своего одноклубника Маркоса Рохо, утверждает The Sun.

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      После официального объявления об отставке португальского специалиста Санчес отправил в чат игроков "красных дьяволов" сообщения в адрес Рохо.

      "Я же тебе говорил! Терпение – это все, что нам нужно. Рохо, ты должен мне £ 20 тысяч", – написал Санчес.

      Напомним, накануне "Манчестер Юнайтед" уволил португальца и назначил на его место легенду клуба Уле Гуннара Сульшера.

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      Теги: Спорт Футбол Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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