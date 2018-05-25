Игроки "Реала" и "Ливерпуля" прибыли в Киев: что они постят в Instagram

Футболисты испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" прибыли в Киев на матч финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая.

Обычно активные в социальных сетях, футболисты пока не выкладывали фотографии из Киева в Instagram.

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Пока фото как Киева, так и из Киева, были опубликованы на официальной странице "Ливерпуля". В целом английский клуб довольно активный в соцсетях, представил немало фото и видео украинской столицы.

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Что касается игроков, то на их страницах фото, как они собираются в Киев. Делал их, скорее всего, фотограф клуба.

Next stop ️kiev Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) 24 Май 2018 в 6:20 PDT

Публикация от Dejan Lovren (@dejanlovren06) 24 Май 2018 в 2:43 PDT

@championsleague Публикация от Ingzi (@ingstagram10) 24 Май 2018 в 10:56 PDT

Игроки "Реала" использовали одинаковые фото. На одной из них – Криштиану Роналду с Марсело и Каземиро. Эту фотографию, кстати, запостили и на официальной странице "сливочных".

A caminho de Kiev ️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Май 2018 в 7:13 PDT

Только у Серхио Рамоса – "уникальная" фотография того, как он вылетает в Киев.

Двое французов в мадридском клубе – Рафаэль Варан и Карим Бензема выложили одно и то же фото.