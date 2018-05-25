17:46
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА

Игроки "Реала" и "Ливерпуля" прибыли в Киев: что они постят в Instagram

330 Читати новину українською
Игроки "Реала" и "Ливерпуля" прибыли в Киев: что они постят в Instagram

Футболисты испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" прибыли в Киев на матч финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая.

Обычно активные в социальных сетях, футболисты пока не выкладывали фотографии из Киева в Instagram.

Читайте также: Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Пока фото как Киева, так и из Киева, были опубликованы на официальной странице "Ливерпуля". В целом английский клуб довольно активный в соцсетях, представил немало фото и видео украинской столицы.

 

We’re getting closer... #LFC #LiverpoolFC #UCL #ChampionsLeague #UCLFinal

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Читайте также: Нападение на фанатов "Ливерпуля" в центре Киева: нападавшие сняли момент драки на видео

Что касается игроков, то на их страницах фото, как они собираются в Киев. Делал их, скорее всего, фотограф клуба.

 

On our way to Kyiv ️ #weareliverpool #UCL

Публикация от Gini Wijnaldum (@gwijnaldum)

 

Next stop ️kiev

Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

 

@championsleague

Публикация от Ingzi (@ingstagram10)

 

On our way to Kyiv ️ #WeAreLiverpool

Публикация от Virgil van Dijk (@virgilvandijk)

Игроки "Реала" использовали одинаковые фото. На одной из них – Криштиану Роналду с Марсело и Каземиро. Эту фотографию, кстати, запостили и на официальной странице "сливочных".

 

A caminho de Kiev ️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Только у Серхио Рамоса – "уникальная" фотография того, как он вылетает в Киев.

 

Let's do this! #APorLa13

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Двое французов в мадридском клубе – Рафаэль Варан и Карим Бензема выложили одно и то же фото.

 

Go to Kiev #APorLa13 #HalaMadrid

Публикация от Raphaël Varane (@raphaelvarane)

 

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 526
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 800
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 327
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 974
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сегодня, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 321
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук