Игроки "Реала" сдают свои билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве: стала известна причина

В испанских СМИ есть опасения, что НСК "Олимпийский" во время финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая, не будет полностью заполнен.

По данным издания Marca, некоторые игроки испанского "Реала" сдали свои билеты на матч финала, который они получили для своих родных, ведь не смогли найти свободное жилье в Киеве.

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Кроме того, как пишет испанское издание, даже те болельщики, которые забронировали билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве, столкнулись с трудностями в поиске жилья. Поэтому они могут сдать свои билеты на игру.



Стоит отметить, что "Реал" и "Ливерпуль", как финалисты получили по 17 тысяч пропусков на матч, которые они распределяют между своими болельщиками. Еще часть билетов поступила организаторам. Остальные – в продажу по лотерейной схеме.

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