Игроки ровненского "Вереса" подозреваются в избиении таксиста

Трое игроков ровненского "Вереса" подозреваются в избиении таксиста. В клубе сразу же уволили футболистов.

Инцидент произошел еще в ночь на субботу, 11 августа. Как сообщили в полиции, к ним обратился обеспокоенный таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за предоставленные услуги, избили его и скрылись.

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"Позже на ул. Черновола экипаж заметил лиц, которые отвечали ориентированию. Ребята вели себя вызывающе и агрессивно, утверждали, что услугами такси не пользуются, людей не бьют. Зато в лицах парней таксист опознал обидчиков. 21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности", – говорится в сообщении полиции.

Впоследствии стало известно, что подозреваемые – игроки ровненского "Вереса" Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин.

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В клубе уже отреагировали на эту ситуацию.

"Футболисты команды "Верес" Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин уволены из команды за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и сокрытие от руководства клуба данного инцидента", – сообщили в клубе.

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