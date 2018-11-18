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      Игроки сборной Украины зачитали стих на украинском: видео

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      Игроки сборной Украины зачитали стих на украинском: видео

      Футболисты национальной сборной Украины присоединились к челленджу #ЧитайРідною и прочитали стихотворение на украинском языке.

      Выбрали они стихотворение Николая Винграновского "Венок на берегу юности".

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      Читали строки поэзии Сергей Кривцов, Евгений Копоплянка, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Болбат, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Андрей Борячук, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Иван Петряк, Виталий Миколенко и Никита Бурда.

      Игроки сборной Украины читают стихотворение Николая Винграновского

      Стоит отметить, что до этого участие в вызове #Читайрідною приняли три клуба УПЛ – донецкий "Олимпик", черниговская "Десна" и "Арсенал-Киев"

       

      Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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