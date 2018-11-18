Игроки сборной Украины зачитали стих на украинском: видео

Футболисты национальной сборной Украины присоединились к челленджу #ЧитайРідною и прочитали стихотворение на украинском языке.

Выбрали они стихотворение Николая Винграновского "Венок на берегу юности". Читайте также: Как украинских болельщиков из-за прихоти Луческу оставили без матча сборной Украины Читали строки поэзии Сергей Кривцов, Евгений Копоплянка, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Болбат, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Андрей Борячук, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Иван Петряк, Виталий Миколенко и Никита Бурда. Игроки сборной Украины читают стихотворение Николая Винграновского Стоит отметить, что до этого участие в вызове #Читайрідною приняли три клуба УПЛ – донецкий "Олимпик", черниговская "Десна" и "Арсенал-Киев"