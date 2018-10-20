Игроки "Шахтера" необычным способом поздравили Андрея Пятова с 400-м матчем за клуб: видео

Вратарь донецкого "Шахтера" в пятницу, 19 октября, провел 400-й матч за "горняков". Кроме памятной футболки перед игрой поздравили голкипера и партнеры в раздевалке после матча.

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После матча против "Десны" партнеры принесли торт в раздевалку команды. И бросили его в лицо Пятову.

Видео празднования 400-го матча Пятова за "Шахтер"

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Стоит напомнить, что свой первый матч за "оранжево-черных" Андрей Пятов провел в 23 года: 10 июля 2007 года в Суперкубке с киевским "Динамо". Именно против киевлян чаще всего и играл вратарь "Шахтера" – 37 поединков. Во встречах с главным соперником Андрей не пропустил 17 раз.

Кроме общего юбилея поединок с "Десной" оказался для Пятова 250-м в составе "оранжево-черных" в чемпионате. 109 встреч – в еврокубках, 34 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке. Всего в 400 играх вратарь пропустил 326 мячей. В активе Пятова уже 187 сухих матчей за "Шахтер". 129 раз он сохранял ворота в неприкосновенности в чемпионате, 17 – в Кубке, 39 – в еврокубках и дважды – в Суперкубке Украины.

8 раз Пятов выводил "Шахтер" на поле с капитанской повязкой. Все поединки датированы периодом работы Паулу Фонсеки (с "Ворсклой", "Зарей", "Черноморцем", "Манчестер Сити", "Мариуполем", "Десной" и дважды – с "Звездой").

Пятов получил с "Шахтером" 23 трофеи: 8 чемпионств, 7 Кубков, 7 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. Андрей самый титулованный футболист в сегодняшнем составе. В Ярослава Ракицкого 19 трофеев, у Тараса Степаненко и Сергея Кривцова – по 18.