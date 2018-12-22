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      Игроки "Шахтера" опубликовали фото с отдыха с Неймаром и заговорили про одну команду

      39 Читати новину українською
      Жуниор Мораес
      Жуниор Мораес

      Бразильские легионеры "Шахтера" проводят отпуск у себя на родине. Среди них и нападающий "горняков" Жуниор Мораес и полузащитник Алан Патрик.

      Во время отдыха в Сантосе они опубликовали фото вместе с игроком ПСЖ Неймаром и Гансо, который сейчас выступает за французский "Амьен". Мораес подписал фото "Вы все подумали про ту же команду".

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      Стоит отметить, что все игроки – воспитанники футбольного клуба "Сантос" и в свое время выступали за этот клуб.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Já pensou todos no mesmo time?!️ #BaseVeioForte

      Допис, поширений Junior Moraes (@jrmoraes10)

       

      Теги: Футбол Шахтер ПСЖ Спорт
      Источник: 24 Канал
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