Игроки "Шахтера" опубликовали фото с отдыха с Неймаром и заговорили про одну команду
Бразильские легионеры "Шахтера" проводят отпуск у себя на родине. Среди них и нападающий "горняков" Жуниор Мораес и полузащитник Алан Патрик.
Во время отдыха в Сантосе они опубликовали фото вместе с игроком ПСЖ Неймаром и Гансо, который сейчас выступает за французский "Амьен". Мораес подписал фото "Вы все подумали про ту же команду".
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Стоит отметить, что все игроки – воспитанники футбольного клуба "Сантос" и в свое время выступали за этот клуб.
Источник: 24 Канал
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