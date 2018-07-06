Игроки "Ворсклы" угрожают бойкотом матча с "Динамо" из-за долгов

Руководство "Ворсклы" до сих пор не выплатили долги футболистам и персоналу клуба. Игроки угрожают бойкотом матча с "Динамо".

Футболисты выдвинули руководству клуба ультиматум: выплата долгов или невыход команды на игру против "Динамо" 25 июля в рамках первого тура Премьер-лиги. Это коллективное решение футболисты приняли во время сбора в Словении, сообщает SportArena со ссылками на собственные источники.

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После выхода в Лигу Европы команде было обещано закрытие всех долгов, но деньги выплатили только за один месяц. Сейчас футболистам "Ворсклы" должны за 7-8 месяцев, а также бонусы за занятое в прошлом сезоне третье место в УПЛ и выход в еврокубки.

В свою очередь, долги персоналу клуба достигают более одного года.

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Также клуб задолжал и ряду футболистов, которые уже за него не играют. Речь идет о Сергее Симинине, Олеге Бараннике и Евгение Ткачуке.

Отметим, что "Ворскла" благодаря третьему месту в прошлом сезоне начнет Лигу Европы с группового этапа.