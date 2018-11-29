Игроков "Шахтера" признали лучшими в очередном туре Лиги чемпионов

Сразу два игрока донецкого "Шахтера" попали в символические сборные по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.

Читайте также: Хоффенхайм – Шахтер: видео голов матча Лиги чемпионов

Капитан "горняков" Тайсон и левый защитник Исмаили попали в команду недели Fantasy Football по версии УЕФА.

Кроме дончан, в символическую команду попали Тибо Куртуа ("Реал"), Лукаш Гейд ("Виктория"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Эдер Милитао ("Порту"), Марек Гамшик ("Наполи"), Арьен Роббен ("Бавария"), Максвелл Корне ("Лион"), Дрис Мертенс ("Наполи") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Также Тайсон и Исмаили попали в команду недели по версии Whoscored.

Читайте также: "Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины

Напомним, что донецкий "Шахтер" в матче против немецкого "Хоффенхайма" забил два гола еще в начале встречи. Но удержать комфортное преимущество не сумел. И победил 3:2.