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Игры для тренировки мозга не улучшают память

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Игры для тренировки мозга
Игры для тренировки мозга / rawpixel.com

Нейроученые из канадского университета в ходе исследований установили, что игры для улучшения когнитивного развития на самом деле не улучшают память.

Исследование опубликовали в журнале Neuropsychologia.

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Ученые решили проверить, каков эффект от многочасовых игр для тренировки мозга и способны ли они обеспечить преимущество в похожей игре.

Всех участников разделили на две группы. Первая по 13 часов играла в игры для улучшения памяти в течение 20 дней. Они искали значок за квадратами, игра усложнялась от уровня к уровню. Вторая группа не проходила тренировок.

Ігри для тренування мозку не покращують пам'ять
Игры для тренировки мозга не улучшают память

После этого две группы сыграли в игру, где нужно было запоминать не значки, а цифры. В итоге участники обеих групп продемонстрировали практически схожие результаты.

Вывод ученых таков: игры для улучшения памяти не влияют на когнитивные способности.

Специалисты взамен советуют людям для улучшения работы мозга хорошо высыпаться, правильно питаться и повышать уровень образования.

К слову, психическое и физическое здоровье тесно связаны между собой, поэтому, чтобы улучшить память, необходимо взять себе за привычку следовать этим советам.

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Теги: Здоровье LifeStyle Психология Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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