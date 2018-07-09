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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Игры на недосыпание: стали известны причины фиаско Германии на ЧМ-2018

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Сборная Германии по футболу
Сборная Германии по футболу

На ЧМ-2018 Германия заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории выйдя в плей-офф чемпионата мира.

Немецкий футбольный союз (DFB) принимал решительные меры уже на Чемпионате мира-2018, но это не помогло. Сборная Германии нарушала режим, информирует "Футбол 24" со ссылкой на Bild.

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Слабая форма главных звезд, конфликты внутри коллектива, не лучшие тренерские решения – уже было названо много причин провала Германии на ЧМ-2018. Подопечные Йоахима Лева оригинально нарушали режим. Вместо того, чтобы высыпаться по ночам, они очень много времени проводили за компьютерными играми.

Издание Bild считает, что именно это могло повлиять на форму игроков. На базе в Ватутинках они проводили море времени, играя по сети друг с другом или с друзьями, которые остались дома, в FIFA, Fortnite и Call of Duty. Проблема приобрела такой масштаб, что Немецкий футбольный союз вынужден был прибегать к радикальным шагам. Одного прекрасного дня на всей территории базы Бундестим был отключен wi-fi. Игроков чуть ли не заставляли ложиться спать и отдыхать.

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Возможно, они считали, что с такими соперниками хватит своего старого багажа. Однако и в самом деле, особенно в заключительном матче группового турнира против Южной Кореи немцы выглядели очень уж вяло. Они не смогли провести ни одного матча, в котором бы тотально доминировали и выиграли по всем статьям.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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