"Игры Непобежденных": украинцы завоевали еще одну медаль

Сегодня, 24 октября, ветеран АТО, участник национальной сборной Invictus Games в Сиднее Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Об этом на своем сайте сообщает Министерство обороны Украины.

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Евгений Олексенко участвовал в боях у ДАПа, под Песками, Опытным, Водяным в период с 2015 по 2016 годы. Еще до войны на Востоке Украины занимался пауэрлифтингом.



Евгений Олексенко, участник национальной сборной Invictus Games

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях Invictus Games он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу", – говорится в сообщении.

Напомним, до этого на Invictus Games два золота украинцы выиграли в дисциплине гребле на тренажерах.

Что такое "Игры Непобежденных"?Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.