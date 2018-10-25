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      "Игры непобежденных": украинский призер рассказал о "закулисье" соревнований

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      Украинская сборная продолжает собирать награды на Играх Непобежденных в Австралии. Сегодня, 25 октября, утром серебряную медаль по метанию диска получил Юрий Дмитренко. А вот вчера был урожайный день, наши ветераны завоевали 7 медалей: 5 серебряных и 2 бронзовых медали в соревнованиях по пауэрлифтингу, плаванию и в индивидуальных заплывах. Богдан Оксентюк принес нашей команде аж 2 медали.

      О победах на соревнованиях в прямом эфире 24 канала рассказал призер "Игр непобежденных" Богдан Оксентюк.

      Читайте также: Украина завоевала еще одну серебряную медаль на "Играх непобежденных"

      "Все хорошо. Те задачи, которые перед нами ставил тренер, мы выполнили. Какой-то грандиозной победы не чувствую (стыдливо улыбается, – 24 канал). Все классно, все нравится, супер", – описал состояние украинской сборной Богдан.

      jrctyn.r
      Призер "Игр непобежденных" Богдан Оксентюк/TetianaTymofiiva photo

      ігри нескорених
      Финал по плаванию, украинская команда/TetianaTymofiiva photo

      По его словам, довольно сложно описать, что же было самым трудным этапом во время соревнований.

      Наверное, этот момент, когда надо плыть, надо показывать результаты – и, наверное, это на тебя немножко давит. Был такой моральный немного дискомфорт, но все ребята справились,
      – отметил призер Оксентюк.

      Он добавил, что среди соревнований осталась легкая атлетика: "Завтра финалы на 400 метров, 1500 метров, толкание ядра. Стрельба из лука также на завтра. Надеюсь, будут также медали. Рассчитываем на хорошие результаты", – подытожил участник "Игр непобежденных".

       

      Напомним, до этого на Invictus Games украинцы выиграли два золота в дисциплине гребля на тренажерах, также золотую награду по пауэрлифтингу в среднем весе одержал украинский ветеран Александр Гавриленко.

      Теги: Новости Украины Спорт Австралия Игры непокоренных
      Источник: 24 канал
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