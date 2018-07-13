"Игры с огнем": в российском МИД отреагировали на украинско-американские военные учения

Проведение ежегодных украинско-американских военных учений Sea Breeze Россия считает ничем иным, как попыткой спровоцировать напряженную ситуацию в Черном море.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

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Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности,

– отметила Захарова.

В Министерстве иностранных дел России также считают, что военная активность союзников будет осуществляться в непосредственной близости от "зоны конфликта", имея в виду Операцию объединенных сил, которая призвана освободить оккупированные Россией территории Луганской и Донецкой областей.

"Попытки в этих условиях "поиграть мускулами" не будут способствовать стабилизации обстановки в регионе. Это должны понимать и те партнеры Украины, которые, похоже, намеренно подыгрывают киевской "партии войны", которая мечтает о разного рода "блицкриге", – добавила представитель МИД РФ.

Что такое Sea Breeze?

Является ежегодным украино-американскими учениями. В этом году они пройдут с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций по стандартам НАТО.