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Их надо посадить, – Саакашвили о Труханове и Альперине

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Геннадай Труханов и Вадим Альперин
Геннадай Труханов и Вадим Альперин / 24 канал

Сейчас мэр Одессы Геннадий Труханов и контрабандист Вадим Альперин находятся под следствием в НАБУ. Михаил Саакашвили считает, что эти люди должны сидеть за решеткой.

Такое мнение новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили высказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Обратите внимание Зеленский ждет моих идей и внимательно слушает, – Саакашвили о разговора с президентом

"Надо их посадить. Я был свидетелем, из открытых источников видел, что президент Зеленский очень был заинтересован, чтобы, например, Альперин как "папа" контрабанды вообще в Украине ответил за это", – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, бывший глава налоговой Сергей Верланов жалуется на правительство за его освобождение, хотя назначал "своих" людей на госдолжности.

Я не знаю, какой это человек, но я точно знаю, что он назначил руководить Государственной фискальной службой Одесской области прямого человека Альперина. Такого раньше не было, Альперин всегда имел какую-то возможность манипулировать через суды. Но, чтобы он просто поставил своего человека главой ДФС – такого не было, и он это знал,
– отметил Саакашвили.

Кроме того, политик подчеркнул: "Когда мы были вместе на эфире, я ему сказал: "Вы назначили человека Альперина председателем ДФС", а он согласился".

Что известно об увольнении Верланова?Решение об увольнении Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы правительство приняло 24 апреля во время внеочередного заседания. На этом посту Верланов пробыл почти год.

Вероятно, увольнение связано с возможными коррупционными действиями должностных лиц в налоговой. Дело в том, что эксминистр финансов Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефьодову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".

Верланов сообщил, что в его квартиру с обыском пришли сотрудники СБУ 7 мая 2020 года. В Службе безопасности объяснили, что проводили следственные действия по делу о финансировании терроризма. Сам Верланов расценивал ситуацию как политическое давление.

Саакашвили считает, что каждый человек должен нести ответственность. Кроме того, все знали, что именно Верланов назначил и подписал человека Альперина главой ДФС в Одесской области.

"Я не знаю, какие были мотивы, но если ты такой подпись ставишь, то претендовать на девственность, что ты там "был чистый, а все остальные грязные" – это не получается", – считает Саакашвили.

Первую часть интервью с Михаилом Саакашвили – читайте здесь.

Смотрите полное видео программы "Перекрестный допрос":

саакашвілі Україна
Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Елена Трибушная
Теги: Новости Украины Михаил Саакашвили Новости политики Государственная фискальная служба Новости Одессы СБУ Сергей Верланов Геннадий Труханов Вадим Альперин
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