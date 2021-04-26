Их осталось 10: Минздрав обновил список "красных" областей Украины
Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне осталось 10 областей.
Источник:Минздрав
Наибольшие показатели госпитализации больных фиксируют в Хмельницкой области – 99,4 и в столице – 58,3. нормой Минздрав считает госпитализацию 60 на 100 тысяч больных.
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Какие области остались в красной зоне
В целом карантин в Украине продлили до 30 июня. В перечень областей, которые должны соблюдать жесткий карантин, вошли следующие регионы:
- город Киев и Киевская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Последними из перечня красных карантинных зон вышли Одесская и Львовская области. Об этом сообщили в воскресенье, 25 апреля. Эти области попали в желтую зону.
Желтая и оранжевая зоны
Также в желтую карантинную зону вошли еще 4 региона. Среди них Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.
В то же время в оранжевую зону попало 9 регионов. В частности речь идет о таких областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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