Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне осталось 10 областей.

Наибольшие показатели госпитализации больных фиксируют в Хмельницкой области – 99,4 и в столице – 58,3. нормой Минздрав считает госпитализацию 60 на 100 тысяч больных.

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Какие области остались в красной зоне

В целом карантин в Украине продлили до 30 июня. В перечень областей, которые должны соблюдать жесткий карантин, вошли следующие регионы:

город Киев и Киевская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Последними из перечня красных карантинных зон вышли Одесская и Львовская области. Об этом сообщили в воскресенье, 25 апреля. Эти области попали в желтую зону.

Желтая и оранжевая зоны

Также в желтую карантинную зону вошли еще 4 региона. Среди них Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

В то же время в оранжевую зону попало 9 регионов. В частности речь идет о таких областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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