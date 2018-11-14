Их будут просто оставлять на улицах, – эксперт об изменениях в законодательстве по "евробляхам"

В Украине зарегистрировано 350 тысяч автомобилей в еврономерах официально, а на самом деле их – намного больше. Законопроекты, которые приняла Верховная Рада, приемлемы, ведь стоимость растаможивания авто действительно уменьшается.

Такое мнение высказал в программе "Что это было?" редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков.

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По его словам, владельцы или пользователи таких машин опасаются процедуры продажи, ведь многие из них даже не знают истинного владельца "своего" транспортного средства. Особенно, если машина продается уже в Украине. И таких людей много, поэтому им будет проще просто оставить авто.

Мы станем свидетелями ситуаций, когда "евробляхи" будут просто находить на улицах без владельцев,

– отметил Денков.

И добавил, что водители могут быть недовольны, но: "Я считаю, что эти законы – определенный консенсус. Надо двигаться в направлении снижения пошлин, чтобы люди могли позволить себе покупать машины".

Растаможка "евроблях" по новому закону

Ведь Украина на самом деле среди европейских стран по количеству авто на душу населения едва ли не на последнем месте.

Видео программы "Что это было?" с пояснениями эксперта-экономиста Дмитрия Денкова