Их готовят к боевым действиям: пророссийские боевики на Донбассе проводят милитаризацию детей

Оккупанты на Донбассе при финансировании и организационной поддержке России проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

Так, боевики милитаризуют детей с помощью лагерей выучки и псевдопатриотических клубов. Об этом информируют в "Восточной правозащитной группе".

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Военные инструкторы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся огромные финансовые ресурсы,

– говорится в сообщении.

Там отмечают: дети, участвующие в таких организациях, не могут самостоятельно принимать обдуманные решения. Они поддались пропаганде РФ, которая продвигает войну и оккупацию.

Также правозащитники обнародовали видео с доказательной базой: в ролике – сюжеты подконтрольных боевикам ресурсов, на которых видно, как милитаризируют детей.

Кстати, недавно стало известно, что в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса Донецкую область отметили как регион России. Такие задания по географии будут в вопроснике государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х классов, а также в едином государственном экзамене для 11-х классов.

Как боевики на оккупированном Донбассе милитаризируют местных детей: смотрите видео