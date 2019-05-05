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      Их готовят к боевым действиям: пророссийские боевики на Донбассе проводят милитаризацию детей

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      Детей на оккупированном Донбассе милитаризируют
      Детей на оккупированном Донбассе милитаризируют / Фото из открытых источников

      Оккупанты на Донбассе при финансировании и организационной поддержке России проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

      Так, боевики милитаризуют детей с помощью лагерей выучки и псевдопатриотических клубов. Об этом информируют в "Восточной правозащитной группе".

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      Военные инструкторы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся огромные финансовые ресурсы,
      – говорится в сообщении.

      Там отмечают: дети, участвующие в таких организациях, не могут самостоятельно принимать обдуманные решения. Они поддались пропаганде РФ, которая продвигает войну и оккупацию.

      Также правозащитники обнародовали видео с доказательной базой: в ролике – сюжеты подконтрольных боевикам ресурсов, на которых видно, как милитаризируют детей.

      Кстати, недавно стало известно, что в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса Донецкую область отметили как регион России. Такие задания по географии будут в вопроснике государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х классов, а также в едином государственном экзамене для 11-х классов.

      Как боевики на оккупированном Донбассе милитаризируют местных детей: смотрите видео

       

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Дети и несовершеннолетние
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