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      Сенцов назвал государство, на которое Украина должна быть похожей в борьбе с агрессором

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      Олег Сенцов / Getty Images

      Бывший пленник Кремля Олег Сенцов считает, что Украине следует брать пример с Израиля – страны, которую хотят уничтожить. Но она ведет свою политику, не обращая внимания ни на что.

      Как подчеркнул он в комментарии изданию "Зеркало недели", западные страны, в частности США и Европа, играют свою игру. Поэтому Украине также стоит научиться делать свое, не обращая внимания ни на кого.

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      В качестве примера бывший пленник Кремля приводит Израиль – "страну, окруженную враждебно настроенными государствами, которые ежедневно требуют ее уничтожения".

      Россия не требует нашего уничтожения. Да, она хочет нас подчинить и вернуть в орбиту своего влияния. Но не смести поверхности земли. А Израиль хотят уничтожить. Вообще. И там семь миллионов человек, которые живут в бывшей пустыне. Они построили успешное государство, успешную армию, успешную разведку, контрразведку, систему безопасности. И они справляются. Не одну войну уже выиграли. И, как и раньше, остаются экономически и политически развитой страной. Они ведут свою политику, не обращают внимания ни на кого. Они – выживают,
      – отметил Сенцов.

      По его мнению, это пример государства, которое имеет свой стержень, свой позвоночник и кулаки, которое научилось защищаться.

      "Так и Украина должна стать сильной в экономическом, военном, политическом плане. Без этой основы с нами никто и никогда не будет разговаривать. Мы никому не будем интересны, всегда оставаясь объектом в чужой игре", – подчеркивает бывший пленник.

      Что касается рецептов, как такого достичь, то, по мнению Сенцова, Украине прежде всего нужно:

      • провести коренные реформы,
      • построить независимую судебную систему,
      • экономически развиться.

      "Вот тогда мы будем сильными. Конечно, сильная армия, сильные правоохранительные органы, которые будут заниматься не "крышеванием" уголовного левого бизнеса, а своими прямыми обязанностями. Без этого не будет ничего. Как нет сейчас. Ни один из названных мной пунктов в Украине сегодня не работает", – подытожил Олег Сенцов.

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      Что известно об Олеге Сенцове: коротко

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
      • Обеих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
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      сегодня
      2011
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Олег Сенцов Новости Израиля
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