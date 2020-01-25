Сенцов назвал государство, на которое Украина должна быть похожей в борьбе с агрессором

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов считает, что Украине следует брать пример с Израиля – страны, которую хотят уничтожить. Но она ведет свою политику, не обращая внимания ни на что.

Как подчеркнул он в комментарии изданию "Зеркало недели", западные страны, в частности США и Европа, играют свою игру. Поэтому Украине также стоит научиться делать свое, не обращая внимания ни на кого.

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В качестве примера бывший пленник Кремля приводит Израиль – "страну, окруженную враждебно настроенными государствами, которые ежедневно требуют ее уничтожения".

Россия не требует нашего уничтожения. Да, она хочет нас подчинить и вернуть в орбиту своего влияния. Но не смести поверхности земли. А Израиль хотят уничтожить. Вообще. И там семь миллионов человек, которые живут в бывшей пустыне. Они построили успешное государство, успешную армию, успешную разведку, контрразведку, систему безопасности. И они справляются. Не одну войну уже выиграли. И, как и раньше, остаются экономически и политически развитой страной. Они ведут свою политику, не обращают внимания ни на кого. Они – выживают,

– отметил Сенцов.

По его мнению, это пример государства, которое имеет свой стержень, свой позвоночник и кулаки, которое научилось защищаться.

"Так и Украина должна стать сильной в экономическом, военном, политическом плане. Без этой основы с нами никто и никогда не будет разговаривать. Мы никому не будем интересны, всегда оставаясь объектом в чужой игре", – подчеркивает бывший пленник.

Что касается рецептов, как такого достичь, то, по мнению Сенцова, Украине прежде всего нужно:

провести коренные реформы,

построить независимую судебную систему,

экономически развиться.

"Вот тогда мы будем сильными. Конечно, сильная армия, сильные правоохранительные органы, которые будут заниматься не "крышеванием" уголовного левого бизнеса, а своими прямыми обязанностями. Без этого не будет ничего. Как нет сейчас. Ни один из названных мной пунктов в Украине сегодня не работает", – подытожил Олег Сенцов.

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