Их убили, мы о них забыли: кто-то еще помнит, что убийцы Небесной Сотни до сих пор не наказаны?

Накануне очередной годовщины начала протестов, 24 канал подготовил серию сюжетов о революции, ее героях, надеждах и требованиях наказать убийц Небесной Сотни. По данным следователей, на Майдане зимой 2014 года убили 104-х украинцев и ранили около 2,5 тысяч. А виновные в расстрелах на Майдане до сих пор не наказаны.

Хотел спасти раненого товарища, но не успел. Его самого убили в тот же день – 20 февраля 2014-го. Светлана рассказывает о последних минутах жизни своего мужа. Знает, потому что видела момент гибели на видео. Его родные случайно нашли в интернете. На видео зафиксирован момент, как в человека стреляют и он падает. Женщина признается: уменьшить ее боль может одно – наказание виновных.

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"Надо, чтобы были наказаны и те, кто давали эти приказы, и те, кто их исполнял. И те 20 "беркутовцев" тоже входят в этот список. Им был дан приказ, но эти люди были безоружны. Ты мог стрелять в землю, в воздух, но не надо было стрелять ему в голову", – говорит жена погибшего во время революции Достоинства Владимира Чаплинского Светлана.

У него не было оружия, а единственной защитой от снайперских пуль служил щит из стиральной машины. С ним Владимир и на этом фото.

Владимир Чаплинский во время революции Достоинства

Оно – одно из последних. С тех пор прошло пять лет, а убийцы до сих пор или на свободе, или в СИЗО, но не в тюрьме.

Наверное, нашей власти так выгодно. Знаете, хочется еще раз обратиться и сказать: уважаемые, вы пришли к власти на крови вот этих людей, которые просто хотели изменить жизнь к лучшему,

– сказала Светлана Чаплинская.

Дело об убийстве протестующих 20 февраля – в суде. На скамье подсудимых – пятеро "беркутовцев". Но виновных, учитывая темпы судебного разбирательства, накажут нескоро. Потому что как только завершили допрос потерпевших.

Не наказали и виновников избиения студентов в ночь с 29-го на 30 ноября 2013-го года. По большинству дел по преступлениям на Майдане, а их около 3-х десятков, ситуация неутешительная, – говорит адвокат Павел Дикань. Судьи часто не хотят их рассматривать и берут самоотвод.

На скамье подсудимых – в основном это уровень рядовых исполнителей. Только два приговора, когда привлечены к реальному наказанию, то есть лишению свободы,

– отметил адвокат семей Героев Небесной Сотни Павел Дикань.

Речь идет о деле похищения и пыток людей зимой 2014-го и убийстве журналиста Вячеслава Веремия. В общем, о подозрении в совершении преступлений на Майдане сообщили более чем 400 людям. Из них почти 50 – чиновники, более 200 – правоохранители, не считая следователей, прокуроров и судей. Целостная картина, как все происходило и кто стрелял в невинных, есть, говорят адвокаты. Не хватает судебной реформы и доверия к судьям.

Пока затягивается расследование и рассмотрение дел в судах, уничтожаются вещественные доказательства и умирают свидетели. Многие активисты Майдана уже погибли на Востоке Украины.