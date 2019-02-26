"Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ

Нещодавно у мережі оприлюднили нові докази наявності "іхтамнєтов" на Донбасі.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок російського кадрового військового з 15-й ОМСБр Рустама Файзулліна. Останній зробив фото біля БТР-70М в місті Лутугине Луганської області у вересні 2014 року. В грудні-2014 Файзуллін був нагороджений медаллю "За отвагу".



Російського військовий Рустам Файзуллін

Варто зазначити, що 19 листопада 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що в Луганську зафіксована присутність бійців 15-ї окремої мотострілецької бригади миротворчих сил РФ (місце постійної дислокації бригади – с. Рощинський, Самарська обл., в/ч 90600).

За десять місяців 2014 року бригада пройшла "бойовий" шлях від Криму до Луганська. На кордоні з Україною місцем тимчасової дислокації бригади були Каменський та Октябрський райони Ростовської області. В період з липня по вересень 2014 року бійці ціїє бригади брали участь у бойових діях на Сході України у складі НЗФ "ЛНР" батальону "Витязь",

– йшлося у повідомленні аналітичного відділу організації.

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18 квітня 2015 року ГІ "Права Справа" повідомила, що в окупований Луганськ зайшли чергові колони, як живої сили, так і техніки росіян. В колонах вторгнення можуть перебувати бійці 15-ї так званої "миротворчої бригади". За інформацією місцевих джерел, російські військові дислокувалися на території луганського СІЗО, гуртожитків №3, 4 і 5 луганського аграрного університету.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Віктор Муженко підтвердив факт перебування на території України російських військових частин, зокрема 15-ї окремої мотострілкової бригади.

Ми знаємо, що і сьогодні регулярні частини російської армії продовжують перебувати в Україні. Наприклад: 15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї армії Центрального військового округу, 8-ма окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно-десантний полк з Костроми 98-ї повітряно-десантної дивізії та інші,

– розповів начальник Генштабу.

Втім, перебування на території окупованих районів Луганської області окремих підрозділів 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ не знайшло відображення в інформації ГУР МО України. 7 березня 2017 року її оприлюднив Український кризовий медіа-центр, незважаючи на підтвердження цієї інформації начальником Генштабу ЗСУ.

Нагадаю, днями аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що під час вивчення волонтерами профілів соцмереж російських військовослужбовців знайдено фотодоказ. Знімок свідчить про участь окремих підрозділів 76-го ремонтно-відновного батальйону (в/ч 23286, ППД батальйону – Слов'янськ-на-Кубані) у збройній агресії проти України.

Наразі у Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

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